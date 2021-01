Namur: un nouveau complexe au succès inespéré et confirmé

Dans l’hypercentre de Namur, en face du nouveau palais de justice, la société de promotion immobilière Devlop va construire la « résidence général Michel ». Un ensemble de 28 appartements et quatre bureaux. Tout a été vendu en un claquement de doigts.

Connu de tous les Namurois, le quartier des Casernes s’apprête à revivre. D’importants projets sont en cours de réalisation, parmi lesquels le nouveau palais de justice – dont on peut apercevoir les travaux de terrassement et de fondations – qui quittera le quartier de l’université pour venir animer une zone quelque peu délaissée ces dernières années.

Face à lui, la résidence général Michel est emblématique du renouveau annoncé. D’ici la fin 2022, elle proposera 28 appartements et 4 bureaux sur un site de 13 ares anciennement occupé par le siège historique et les entrepôts des cafés Delahaut. Tous les appartements ont été vendus en deux mois et demi à peine, avant même que ne démarre la démolition desdits entrepôts ainsi que de trois maisons de ville faisant partie du projet. La commercialisation des bureaux doit démarrer incessamment.