Par Eric Renette et AFP

C’est aussi logique qu’attendu. Après celles des États-Unis, du Brésil et plus récemment du Canada, c’est l’Autorité européenne de la sécurité aérienne (Easa) qui annonce la prochaine réautorisation de vol pour les Boeing 737 Max. Ces avions, le fer de lance de l’avionneur américain, sont cloués au sol depuis mars 2019 et la certitude qu’un deuxième accident de vol (en Éthiopie, après un autre en Indonésie) est lié à une malfaçon dans la construction de l’avion.