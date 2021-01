Coronavirus: une nouvelle école fermée en Flandre après des potentielles contaminations au variant britannique

Une partie des élèves et le personnel de l’école seront testés dès que possible.

L’école maternelle et primaire Schuttershof de Saint-Trond va fermer ses portes pendant dix jours après qu’un certain nombre d’élèves et d’enseignants ont été testés positifs au coronavirus. D’après la bourgmestre locale Veerle Heeren (CD&V), il s’agirait d’un cas de contamination par le variant britannique. Une partie des élèves et le personnel de l’école seront testés dès que possible.

Pour contenir l’épidémie potentielle le plus rapidement possible, les établissements maternelle et primaire sont désormais fermés. Tous les élèves et le personnel sont immédiatement mis en quarantaine pendant dix jours. Les plus de 6 ans et les membres du personnel seront testés ce mercredi.

Les élèves de l’école en question se rendant parfois au centre d’accueil extrascolaire Tutti Frutti, celui-ci sera également fermé. En outre, 48 enfants qui ont été en contact avec des élèves de l’école Schuttershof seront mis en quarantaine.