Passation de pouvoir à Washington: les derniers «cadeaux» de Trump à Biden

En plus de snober la cérémonie de remise/reprise du 20 janvier, Trump a multiplié les cadeaux empoisonnés à son successeur durant les deux mois et demi de la période de transition.

Des contrats pour des sociétés pétrolières dans des réserves naturelles, des exécutions fédérales à la pelle (13 sur les 6 derniers mois), des grâces présidentielles en veux-tu en voilà (à des criminels de guerre, entre autres), des ajouts discutables sur la liste des organisations terroristes (houthis du Yémen, Cuba, Iran), de nouvelles sanctions ciblées notamment contre des dignitaires et des banques cubaines, la liste est longue. Et encore, on ne sait sans doute pas tout…

Une chose est sûre par contre, Trump aura utilisé chaque minute de cette longue période de transition – entre sa défaite dans les urnes le 3 novembre et le dernier jour de sa présidence le 20 janvier – pour multiplier les cadeaux empoisonnés à Joe Biden.