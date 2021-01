Carte blanche: «Le patronat met fin au pacte social et de facto à la paix sociale qui en découle»

Ce jeudi 14 janvier, nous apprenions avec stupéfaction que la possibilité d’augmentation de la marge salariale serait de… 0 % en 2021 et 0,4 % en 2022. Une marge impérative ce qui veut donc dire que même dans les secteurs n’ayant pas été ou peu impactés par la crise pandémique, voire pour les secteurs ayant généré des bénéfices complémentaires, il ne sera pas question de revalorisation salariale !

Cette déclaration est un véritable camouflet au visage des travailleuses et travailleurs. Elle est l’expression d’un mépris de classe de celles et ceux qui s’enrichissent. N’est-il pas scandaleux que le nombre de millionnaires ne cesse d’augmenter et que les grosses fortunes accroissent davantage leur patrimoine depuis un an tandis que les files pour les colis alimentaires, les reports de dépenses au niveau des soins de santé… explosent ! Que le patron de la FEB aille parler à ces personnes pour leur expliquer qu’ils doivent se serrer encore plus la ceinture. Que le patron de la FEB vienne au guichet d’une permanence chômage pour expliquer à une personne qui ne sait pas payer ses factures de chauffage pourquoi son allocation est plafonnée à 70 % quand elle a la chance d’avoir un contrat lui permettant d’en toucher une. Que le patron de la FEB aille expliquer à tous les intérimaires, travailleuses et travailleurs de la culture, aux étudiant·es, aux CDD… pourquoi ils n’ont plus de travail et comment ils doivent faire pour vivre avec les aumônes que le patronat accepte de leur allouer. Nous ne doutons pas que, comme au 19e siècle, il ressortira le discours sur la responsabilité individuelle, la prévoyance, sur apprendre à bien gérer son budget… tout ce discours moralisateur et culpabilisateur pour inciter les gens à se contenter des miettes que le patronat veut bien leur laisser. Un discours rendu plus sexy dans des concepts de « simplicité volontaire » alors que pour un nombre grandissant de Belges il s’agit d’une « simplicité subie » ou pour être plus précise d’une misère imposée ! Et ce sont ces personnes que la FEB et ses complices du Voka et de l’UCM, prennent en otage en enfreignant la loi et en liant la négociation pour l’enveloppe sur la liaison des allocations sociales au bien-être à celles de l’AIP. Alors que cette enveloppe aurait dû être appliquée dès le mois de septembre. Un jeu auquel le gouvernement doit impérativement mettre fin. A ce niveau on est en droit d’attendre un changement de logique et de résultat. Il est temps d’avoir l’alternative et pas seulement l’alternance. Fini de parler à l’oreille des riches, il faut écouter la voix du peuple.

Lire aussi Les négociations de l’Accord interprofessionnel débutent dans un climat morose

Travail, vie, survie

On nous rétorquera qu’un nombre significatif de travailleuses et travailleurs, souvent celles et ceux organisés syndicalement, ont la chance d’avoir conservé leur temps plein et par là même leur salaire plein. Et que vu la restriction drastique, pour ne pas dire la suppression, de tout ce qui fait vie en société, ils ont moins de dépenses. Mais elles et ils subissent des conséquences sur le plan psychosocial dues à la dégradation des conditions de travail dans un climat anxiogène ou à la perte des rapports sociaux notamment. Ils et elles sont réduits à un boulot-dodo usant mentalement. Des réalités dont nous ne connaîtrons l’ampleur et les conséquences réelles que dans plusieurs mois ou plusieurs années ! Et que dire de l’épée de Damoclès de la maladie qui leur pend sous le nez. C’est un marathon qu’il nous faut courir et pas le 100 mètres, on ne sait quand ni comment cette pandémie va se terminer.

Vivre dans une société démocratique, ce n’est pas juste travailler pour permettre à des actionnaires de se gaver en dividendes.