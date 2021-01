Un salon Batibouw qui fera date

Le salon de la construction et de la rénovation se déroulera du 27 février au 7 mars de manière exclusivement virtuelle. Une manifestation remplie d’inconnues et d’incertitudes mais qui aura tout de même le mérite d’exister...

Batibouw en présenciel est mort (du moins cette année), vive Batibouw en distanciel ! Quel est le Belge qui, aujourd’hui, ignore la signification de ces deux substantifs encore inconnus il y a un an ? Le plus grand salon de la construction et de la rénovation qui a rythmé nos hivers pendant plus de 60 ans s’apprête à connaître un virage sans précédent.

Du 27 février au 7 mars, en effet, il aura lieu sous forme virtuelle. Entendez par là que si vous voulez visiter le stand d’un fabricant de parquets, rechercher l’inspiration de la salle de bains de vos rêves, trouver la fenêtre de toit qui correspond le mieux à vos attentes ou vous entretenir avec un spécialiste qui éclipsera tous vos doutes, il vous faudra vous connecter au salon via votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone. Si internet a encore de trop nombreux secrets pour vous, il ne vous restera alors qu’une chose à faire: passez votre chemin et attendre l’édition 2022...