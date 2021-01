«Lupin» pourrait damer le pion au «Jeu de la dame»

Il peut se réjouir, Omar Sy : onze jours après le début de la diffusion de la série Lupin dont il tient le rôle principal, l’engouement autour de la production ne faiblit pas. Première série française à entrer dans le top 10 des séries les plus visionnées aux Etats-Unis, numéro un dans plus d’une cinquantaine de pays où Netflix est présent, Lupin est en passe de mettre The Queen’s Gambit et Witcher échec et mat.

Sur ses 28 premiers jours de présence sur Netflix, Le jeu de la dame avait, selon les données transmises par la plateforme de streaming fin novembre, été vue dans 62 millions de foyers, chiffre évoqué comme un record à l’époque. Pour The Witcher, Netflix relevaient 76 millions de vues au cours de ses 28 premiers jours en ligne.