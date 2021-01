Un avenir pas si sombre pour les bureaux et le retail

Le format des centres commerciaux sera toujours plus lié à l’avenir au segment du Food & Beverage et aux loisirs. - pierre-yves thienpont.

Le commerce de détail et les bureaux ont été parmi les secteurs de l’immobilier les plus impactés par la crise sanitaire en 2020. Le confinement et les différentes mesures liées à l’épidémie de covid ont, en effet, modifié les comportements des consommateurs et des travailleurs, souvent au détriment de ces deux activités. Ces tendances n’ont bien sûr pas échappé aux professionnels du secteur immobilier comme Cushman & Wakefield. La société a toutefois livré un bilan 2020 plus nuancé qu’on pouvait le craindre ainsi que des perspectives encourageantes pour ces deux secteurs.