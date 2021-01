Une entreprise propose des «vacances vaccination», Emmanuel André réagit: «pour le même prix, on peut vacciner 2.000 personnes»

La vaccination a commencé en Europe, et les personnes à risque et le personnel soignant reçoivent petit à petit les premières doses disponibles sur le marché. Mais le vaccin reste une denrée rare. Pour les plus fortunés, une entreprise privée propose des « vacances vaccin », un package qui comprend les deux doses du précieux liquide, l’hébergement et le transport en jet privé vers Dubaï, rapporte le magazine Forbes.

L’épidémiologiste Emmanuel André a réagi à cette offre pour le moins étonnante : « Il est possible de payer 55.000 dollars pour passer 1 mois dans un hôtel à Dubaï et recevoir 2 doses de vaccin. Donc pour le même prix, on peut vacciner 2.000 personnes ou une seule. Et vous savez quoi ! Il y en a qui vont quand même aller à Dubaï ! »