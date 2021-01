Eden Hazard peut compter sur le soutien de Zinédine Zidane: «Il va retrouver son meilleur niveau»

Toujours pas décisif depuis son retour à la compétition fin décembre, Eden Hazard est de plus en plus critiqué par les médias espagnols, qui s’impatientent de ne pas voir le capitaine des Diables rouges sous son meilleur jour.

« Ça a été un processus long et compliqué à cause de toutes ces blessures », a déclaré Zinédine Zidane, le coach du Real Madrid, en conférence de presse ce mardi. « Je ne doute pas qu’Eden reviendra à son meilleur niveau. Il faut avoir les épaules assez larges et pouvoir supporter la situation que l’on traverse pour s’en sortir. C’est ce qu’il fera. »

Tout ce qu’il manque au numéro 7 des Merengue pour retrouver la confiance, c’est « quelques bons matches ou un but », estime le Français. Un déclic qui pourrait arriver dès ce mercredi soir contre le Club Deportivo Alcoyano, modeste pensionnaire de division 3 espagnole que le Real Madrid affronte à l’occasion des 16e de finale de la Coupe du Roi.