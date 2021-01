Des copilotes de rallye en mal de reconnaissance

Dire de Martijn Wydaeghe (28 ans) qu’il cultive la discrétion est un euphémisme. En voilà au moins un qui appréciera parmi la foultitude de « mesures covid » prises en marge du rallye Monte-Carlo, celle qui interdit la zone média aux copilotes pendant l’épreuve. Pour réduire la bulle. Ça lui donnera aussi un peu plus de temps pour peaufiner ses notes avec ses ouvreurs. Brutalement jeté sous le feu des projecteurs suite à la brouille annoncée entre Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul vendredi dernier, voilà le ouest-flandrien au cœur de la semaine la plus folle de son existence ! Et gageons que jeudi après-midi, au départ de la 1ère spéciale de la manche d’ouverture du Mondial des rallyes, son cœur battra fort, tandis que les fans branchés sur « WRC+ » ou « Auvio » (plus de la moitié des spéciales diffusées en direct sur chaque rallye cette année) décortiqueront chaque syllabe énoncée en français par le Néerlandophone au quintuple vice-champion du monde de la spécialité.