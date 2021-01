«La Lettre d’Ivan De Vadder»: Ces classes moyennes qui règnent sur la Flandre

Il y a fort à parier que le gouvernement flamand n’osera jamais prendre des décisions défavorables aux classes moyennes en Flandre, même pour des mesures de soutien à un environnement plus sain ou à un climat durable.

Si une chanson populaire moderne dépeint l’âme de la Flandre, c’est probablement Mia, de Gorki, groupe de rock flamand néerlandophone, dont je vous ai déjà parlé. La phrase « De middenstand regeert het land, beter dan ooit tevoren » (« Les classes moyennes règnent sur le pays, plus que jamais ») est perçue comme douloureusement véridique. Et grâce à son caractère reconnaissable, la chanson est devenue populaire, la preuve en est que les prix des récompenses musicales en Flandre ont été baptisés « Music Industry Awards » ou « MIA » ; et aussi que, depuis 2013, une émission de télévision s’appelle « Alleen Elvis blijft bestaan », qui nous rappelle une autre phrase de la même chanson : « Il n’y a qu’Elvis qui survit ».