Pas de vaccin obligatoire pour les Jeux olympiques de Tokyo

Être en ordre de vaccination contre le coronavirus, condition sine qua non pour participer aux JO ? Ni le Comité International Olympique, présidé par Thomas Bach, ni le gouvernement japonais n’envisagent cette option, malgré le regain de vitalité de l’épidémie à Tokyo et dans plusieurs états voisins en ce mois de janvier.

Au Japon, plus de 330.000 contaminations et 4.500 décès ont été déplorés depuis le début de la pandémie mais les autorités locales préfèrent chaudement recommander le recours au vaccin plutôt que de l’imposer ex abrupto, y compris aux 11.000 athlètes attendus l’été prochain (23 juillet-8 août) pour honorer le rendez-vous olympique. Approche identique au sein du Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB), « pas d’obligation, juste une recommandation favorable », résume le « team leader » Philippe Préat. « Les protocoles sont déjà rédigés mais ils évoluent au rythme de la pandémie, de l’état des connaissances sur la maladie… »