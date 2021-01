Immigration: une refonte «radicale» ambitieuse

Un chemin vers la citoyenneté américaine qui s’ouvre pour 11 millions d’immigrés actuellement sans papier. Joe Biden promet une refonte ambitieuse de la politique migratoire, à contre-courant de ce qui a été mis en place par son prédécesseur. Au cœur de l’agenda, la possibilité pour les candidats à la citoyenneté américaine d’emprunter un parcours de huit ans : la possibilité de devenir résident permanent légal après cinq ans, et de devenir citoyen américain trois ans plus tard. Pour les « dreamers », ces jeunes arrivés illégalement sur le territoire américain et pour les travailleurs essentiels, le délai pourrait être plus court. « C’est une manière plus intelligente et beaucoup plus humaine d’aborder l’immigration », juge la vice-présidente Kamala Harris. Un plan, en trois temps, accueilli favorablement par les associations pro-immigration : des dispositions pour s’attaquer aux causes de la migration, la gestion des frontières et un chemin vers la citoyenneté.