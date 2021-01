FedEx veut diminuer ses volumes à Liège de 70%

Dire que c’était inattendu est un minimum. L’annonce par FedEx de la réorganisation de ses activités suite au rachat de TNT (il y a cinq ans), en pleine période covid et après une année souvent record dans le secteur de la logistique, a surpris autant les travailleurs que les autorités. La fusion FedEx-TNT date en effet de 2016. Objectif, à l’époque : « Relier le plus grand réseau express aérien au monde à un réseau routier européen incomparable et à une gamme internationale de services. » Il aura donc fallu cinq ans pour tisser les nouveaux périmètres de l’entreprise, dans un secteur en expansion constante depuis lors… Au niveau européen, le plan de réorganisation stratégique de FedEx aura « un impact sur les effectifs de 5.500 à 6.300 personnes dans les équipes opérationnelles et dans des fonctions supports. »