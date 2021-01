Klaas-Jan Huntelaar quitte l’Ajax Amsterdam et s’est engagé avec Schalke 04, ont confirmé les deux clubs mardi.

Klaas-Jan Huntelaar, 37 ans, était sous contrat jusqu’à la fin de la saison avec le club néerlandais. Le Néerlandais a inscrit 159 buts en 257 rencontres pour le club amstellodamois où il a joué entre 2006 et 2009 avant de revenir en 2017 après des passages au Real Madrid, l’AC Milan et Schalke 04. Entre 2010 et 2017, Huntelaar a inscrit 125 buts en 234 matches pour le club de Benito Raman.

Schalke 04 occupe actuellement la dernière place en Bundesliga avec 7 points en 16 matches.