Coronavirus: une course contre la montre et un pouvoir limité

Le bilan de l’épidémie aux Etats-Unis est dramatique. Joe Biden a pour défi le plus important de stopper le virus… mais sans posséder un pouvoir fort.

La cérémonie d’investiture va marquer le coup : très peu d’invités, des masques partout… Joe Biden entend faire figure de parangon des gestes barrières. Car le nouveau président américain hérite d’un pays en charpie, avec un bilan qui a franchi la barre des 400.000 morts du covid.

Car le premier et principal chantier de Joe Biden est une question de vie ou de mort. Dans un ultime sursaut, Donald Trump a tenté mardi de revenir sur les restrictions de voyage imposées pour limiter la propagation de variant sur le sol américain. « Avec une pandémie qui s’aggrave et des variants plus contagieux apparaissant dans le monde entier, ce n’est pas le moment de lever » ces restrictions, a jugé Jennifer Psaki, future porte-parole du démocrate à la Maison Blanche.