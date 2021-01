Unité nationale: des divisions trop profondes pour être comblées en 100 jours

Les 25.000 soldats de la Garde nationale stationnés à Washington sont là pour en témoigner : l’Amérique est plus divisée que jamais. Les derniers jours de la présidence de Donald Trump ont mis en lumière cette crise sociale dans une sombre violence politique qui s’est exprimée le 6 janvier au Capitole.

« Ces divisions profondes ne datent pas du mandat de Donald Trump, élu justement parce que l’Amérique était divisée. Contrairement à l’image que l’on s’en fait en Europe, le pays n’était pas rassemblé et uni sous l’ère Obama. Mais cette fois, les extrêmes sont plus visibles, plus médiatiques et plus actifs », souligne Maud Quessard, directrice du domaine Espace euratlantique-Russie à l’IRSEM. Si dans un sondage publié mardi, seuls 38 % des Américains ont une opinion favorable de Trump, il ne faut pas l’oublier : 73 millions d’Américains ont voté pour lui lors du scrutin de novembre dernier.