D1A: Anderlecht s’impose facilement face au Sporting Charleroi et décroche sa première victoire en 2021 (3-0, vidéo)

Les Mauves l’ont emporté grâce à des buts de Nmecha, Vlap et Amuzu.

Anderlecht a pris ses premiers points de l’année en battant Charleroi 3-0 mardi dans le cadre de la 25e journée, la 22e effective, du championnat. Lukas Nmecha (23e) et Michel Vlap (45e+2) sur penalties et Francis Amuzu (81e) ont permis à Anderlecht de se hisser à la 3e place (35 points) et de dépasser Charleroi (33 points, 5e).

Vincent Kompany a maintenu sa confiance à Killian Sardella au latéral droit et Vlap a de nouveau reçu sa chance en l’absence d’Albert Sambi Lokonga. À Charleroi, Karim Belhocine a laissé Kaveh Reazaei sur le banc jusqu’à la mi-temps. Comme à Eupen, les Mauves ont démarré à toute allure notamment grâce à Amuzu, qui a mis le turbo. L’ailier a fourni une belle occasion à Vlap (3e) et a obligé Joris Kayembe à le stopper de manière risquée (9e). Entre-temps, alerté par le VAR, Bram Van Driessche avait refusé un penalty pour une faute de Nicolas Penneteau sur Nmecha après avoir visionné les images (8e).