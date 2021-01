Coronavirus: une école maternelle de Maasmechelen fermée après plusieurs contaminations

Les enseignants et les enfants de maternelle sont en quarantaine. Des tests seront effectués au sein de l’école cette semaine.

La section des maternelles de l’école « De Triangel » de Maasmechelen (Limbourg) est fermée depuis lundi et jusqu’au 25 janvier après plusieurs infections parmi les enfants en bas âge et les enseignants, indique mardi soir l’échevin local de l’Enseignement Mustafa Uzun (CD&V). Le reste de l’école primaire, qui est séparé de la section maternelle, n’est pas concerné. On ignore encore s’il s’agit du variant britannique du coronavirus.

