Pour Greg Van Avermaet, faire un choix entre le Tour et les JO est «très difficile»

Champion olympique en titre, Greg Van Avermaet a expliqué qu’il serait « très difficile » de faire un choix entre le Tour de France et les Jeux Olympiques de Tokyo. Le Flandrien, 35 ans, voudrait pouvoir trouver une solution, a-t-il expliqué mardi lors du stage de sa nouvelle équipe AG2R Citroën en Espagne, à Denia.

Une quarantaine apparaît de plus en plus probable à l’arrivée des athlètes au Japon pour les JO prévus du 23 juillet au 8 août avec la course sur route en cyclisme le 24 juillet et le contre-la-montre individuel le 28, mais le Tour de France est programmé du 26 juin au 18 juillet. Pratiquement, doubler les deux épreuves ne sera donc pas possible.