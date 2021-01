D1A: Mouscron et Waasland-Beveren se quittent dos-à-dos (1-1)

Le match d’ouverture de la 25e journée, la 22e effective, s’est terminé par un partage entre Mouscron et Waaslan-Beveren (1-1). Saad Agouzoul (89e) a donné l’avance aux Hurlus et Michael Frey a égalisé pour les visiteurs (90e+3, 1-1). Au classement, Mouscron (21 points) reste 16e et Waasland (20 points) 17e. À 21 heures, Anderlecht reçoit Charleroi.

Mouscron a dû se passer de Kouadio Dabila alors que le nouveau venu Hamdi Harbaoui a débuté sur le banc. Waasland-Beveren a déploré les blessures des défenseurs Andreas Wiegel et Dries Wuytens alors qu’Aleksandar Vukotic est revenu de suspension. Les Hurlus ont opté pour le contre tablant notamment sur la vitesse de Fabrice Olinga. Lancé sur le flanc droit, le Camerounais adressé un centre au second poteau à Xadas, qui est arrivé en glissant (6e).