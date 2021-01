Dans la bulle espagnole de l’équipe Intermarché Wanty-Gobert

Le premier que je prends à boire un café en terrasse, il filera directement à l’aéroport. Et sans repasser par l’hôtel, du coup, il prendra l’avion avec ses vêtements de vélo. » L’accent chante peut-être la douceur transalpine mais Valerio Piva ne rigole en rien devant ses nouvelles troupes. Sur la Costa Blanca où la formation Intermarché – Wanty-Gobert a posé, pendant dix jours et jusqu’à ce vendredi, jantes et vélos, pas question de transgresser les règles sanitaires, de malmener la rigueur du moment malgré la générosité d’un soleil espagnol qui pourrait pourtant inciter au relâchement.