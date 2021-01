La cession de Brutélé à Enodia se précise

Un accord entre les deux intercommunales sur la cession de Brutélé (Bruxelles et Charleroi) à Enodia (Liège) prend forme. Il ouvrirait la voie à une nouvelle tentative pour vendre l’opérateur Voo.

Un schéma de cession plus cohérent que par le passé. - Sylvain Piraux.

Après plus de quinze ans de discussions à rebondissement, les deux partenaires présents derrière la marque Voo (Nethys, à Liège, et Brutélé, à Bruxelles et dans la région de Charleroi) sont prêts à s’accorder sur la cession de l’intercommunale Brutélé à une autre intercommunale, Enodia, la maison mère de Nethys.

Au terme d’un nouveau round de négociations, Brutélé et Enodia se sont entendus sur un projet d’accord. Selon des informations recueillies à plusieurs sources concordantes, les administrateurs d’Enodia ont déjà avalisé cet accord à une large majorité, vendredi dernier. Et il était sur la table d’un conseil d’administration de Brutélé qui devait se tenir ce mardi, durant la soirée.