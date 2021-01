Nmecha retenu par Penneteau: «Il y avait clairement penalty», dit notre consultant arbitrage Stéphane Breda

Notre consultant Stéphane Breda décrypte l’arbitrage du duel entre Anderlecht et le Sporting de Charleroi.

N icolas Penneteau fait opposition avec son corps, ce qui fait tomber Lukas Nmecha dans le grand rectangle (6e) : « Pour moi, il y a clairement penalty sur cette phase. Bien sûr, le gardien carolo n’a aucune intention de faire tomber le joueur, mais on ne peut pas dire qu’il n’empêche pas Nmecha de jouer le ballon. L’attaquant est lancé dans sa course et Penneteau vient couper sa trajectoire. Je ne comprends pas pourquoi le VAR n’a pas donné un penalty pour Anderlecht. Peut-être jugeait-il que cette action se situait dans la fameuse ‘zone grise’. Dans tous les cas, il y avait faute. »