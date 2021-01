D1A: face à Charleroi, Anderlecht a retrouvé son efficacité

Le choc entre les deux Sportings a largement tourné à l’avantage d’Anderlecht qui s’est imposé avec la manière grâce à Nmecha, Vlap et Amuzu. Un succès net et sans bavure face à un Charleroi dépassé et presque en perdition. L’un a montré son ambition de top 4, l’autre pas du tout.

Les frustrations accumulées lors des deux premières sorties de 2021 à Louvain et à Eupen ont été évacuées par le Sporting d’Anderlecht mardi soir. Et avec la manière ! Amers et pleinement conscients d’avoir manqué deux occasions en or de faire des pas importants vers le top 4, les Bruxellois ont trouvé les ressources pour ne pas revivre un troisième scénario identique face à Charleroi. En ouverture de cette 21e journée de championnat, les ouailles de Vincent Kompany ont vaincu le signe indien de cette inefficacité chronique devant le but adverse en plantant trois buts.