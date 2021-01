Coronavirus: une école en Wallonie ferme ses portes suite à plusieurs contaminations

L’école primaire du Tilleul à Ans restera portes closes ce mercredi, rapporte Sud Info. En cause, plusieurs contaminations détectées ce lundi. Une enseignante a présenté des symptômes et s’est fait tester vendredi. Le test s’est révélé positif, et six enfants ne se sont pas présentés ce lundi. Cinq autres élèves sont repartis en cours de journée car ils présentaient également des symptômes. Au total, sept ont été testés positifs.

L’agence pour une vie de qualité (Aviq) a décidé de fermer l’école jusqu’au 29 janvier : « On n’exclut pas de la garder fermée pour une plus longue durée si la situation l’exigeait. Depuis hier, on connaît vraiment une propagation exponentielle au sein de l’équipe. Par rapport à tous les éléments transmis, on sait qu’il s’agit d’un variant du virus avec une suspicion, pas encore confirmée, pour le variant britannique ».