La défense carolo, décimée et à côté de ses pompes, a pris l’eau contre Anderlecht

Ce qui est bien avec la direction, ici, au Sporting, c’est que je n’ai pas besoin de le demander dans la presse comme d’autres entraîneurs le font pour avoir des renforts. » Tels étaient les mots de Karim Belhocine lundi au moment d’évoquer les besoins carolos dans ce mercato hivernal afin de tout mettre en œuvre pour tenter d’atteindre les objectifs sambriens. Et s’il n’y avait déjà guère de doutes en interne quant à la nécessité de se renforcer avant la rencontre de ce mardi soir, celle-ci a confirmé les difficultés défensives d’un Sporting de Charleroi qui doit miser sur des jeunes pour installer un semblant de concurrence en défense. Toutefois, présents au Lotto Park, les jeunes Levi Malungu et Reda Akbib n’étaient finalement pas sur la feuille de match, preuve que le staff estime qu’il leur manque encore un petit quelque chose pour faire leurs débuts professionnels. Et ce, même si leur montée en puissance est réelle.