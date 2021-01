Anouar Ait El Hadj (Anderlecht), élu homme du match face au Sporting Charleroi (3-0): «C’est une grosse victoire pour nous»

Interrogé au micro d’Eleven Sports après la grosse victoire d’Anderlecht face au Sporting Charleroi, Anouar Ait El Hadj s’est réjoui de sa récompense d’homme du match et s’est montré ravi de la prestation de son équipe : « C’était une très belle soirée, avec une grosse victoire. Je suis content de mon équipe et de mon match personnel. Il me manque juste un but ou un assist mais le plus important c’est les trois points. C’est une fierté d’être dans ce groupe, on a une très jeune équipe et on a beaucoup appris depuis un an et demi. Kompany fait vraiment très bien son travail, et je suis fier d’être son joueur. »