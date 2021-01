Gouverner en américain

Le National Mall est cette longue esplanade qui relie à Washington le Lincoln Monument au Capitole. Un champ envahi par des milliers de citoyens les jours de « couronnement » des présidents américains, mais qui sera ce mercredi planté uniquement de drapeaux – 190 .000 –, pour celui de Joe Biden et de sa vice-présidente Kamala Harris. Rien ou pas grand-chose ne sera habituel pour cette journée qui verra le 46e président des États-Unis prêter serment. Le public sera absent, le prédécesseur sera absent, 25.000 membres de la garde nationale quadrilleront la ville, des rues seront fermées, des ponts coupés et une seule consigne a été donnée aux habitants de Washington : restez chez vous. Le contexte est ultra-sombre pour un pays déchiré qui vit dans la peur de nouveaux assauts d’extrémistes « de l’intérieur » en même temps qu’il ne cesse de compter ses morts : 400.000 citoyens américains ont à ce stade perdu la vie pour cause de coronavirus.