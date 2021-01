Vincent Kompany après le succès d’Anderlecht face au Sporting Charleroi (3-0): «Les résultats n’ont pas toujours été à la hauteur, mais je vois que l’on progresse»

Au micro d’Eleven Sports après la victoire d’Anderlecht face au Sporting Charleroi, Vincent Kompany s’est montré ravi de la prestation, mais surtout de l’évolution de son groupe : « On avait déjà concédé peu d’occasions lors des derniers matches, et aujourd’hui on a su s’en créer beaucoup. Ça prouve que les joueurs progressent. Au vu de l’âge de l’équipe, je reste calme et serein, je suis content. C’est aussi bien de voir que je peux intégrer de jeunes joueurs en fin de match, et qu’on parvient tout de même à garder notre organisation et à rester offensifs et intelligents. Même si les résultats n’ont pas toujours été à la hauteur de nos performances, je vois que l’équipe progresse. Maintenant on va se préparer pour notre match de vendredi »