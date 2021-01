Bundesliga: Dortmund et Thomas Meunier battus sur la pelouse de Leverkusen (2-1)

Le Borussia Dortmund s’est incliné 2-1 mardi au Bayer Leverkusen dans le cadre de la 17e journée du championnat d’Allemagne. Chez les Borussen, Thomas Meunier a joué toute la rencontre. Au classement, Leverkusen se hisse en 2e position (32 points) tandis que Dortmund (29 points) est 4e.

La première occasion a été pour le Bayer avec une frappe flottante des 20 mètres Florian Wirtz que Burki a déviée des poings (2e). Dortmund a effectué un bon contre-pressing mais ses attaquants ne parvenaient pas à se trouver dans les derniers mètres. Derrière, les défenseurs du Borussia laissaient également trop d’espaces entre eux et Leverkusen en a profité pour partir en profondeur. Sur une transversale de Leon Bailey entre Raphael Guerreiro et Mats Hummels, Moussa Diaby s’est retrouvé face à Burki et lui a glissé le ballon entre les jambes (14e, 1-0). Avant le repos, le Bayer a eu plusieurs occasions de doubler l’écart.