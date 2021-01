La Bourse de Tokyo termine en retrait, en attendant l'investiture de Joe Biden

La Bourse de Tokyo a lâché mercredi un peu de lest après ses gains élevés la veille et dans l'attente de l'investiture sous haute tension du nouveau président des Etats-Unis Joe Biden plus tard dans la journée. L'indice vedette Nikkei a cédé 0,38% à 28.523,26 points et l'indice élargi Topix 0,34% à 1.849,58 points.