Le disque 4 étoiles de la semaine: le beau, émouvant et juste Haendel d’Eva Zaïcik

La mezzo française, accompagnée par Le Consort, livre un très beau disque construit autour d’Haendel et de la Première Royal Academy de Londres.

Elle était assurément l’une des candidates les plus mûres et complètes du Concours Reine Elisabeth de chant en 2018, où elle remportait le second prix. Née à Ivry-sur-Seine en 1987, Eva Zaïcik est l’un des talents lyriques incontournables de sa génération. Une artiste multiple qui navigue d’un répertoire à l’autre avec aisance.

Pour la mezzo française, le chant semble être une évidence. Cet art, elle l’a découvert à 4 ans dans une chorale. Éclectique, elle a chanté dans un groupe de rock au lycée avant de s’inscrire au conservatoire à 18 ans seulement alors qu’elle se destinait à l’origine à une carrière de médecin. Elle intégrera ensuite la maîtrise de Notre-Dame de Paris puis le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Sa voix ronde, son timbre sobre et sa manière d’incarner pleinement ses interprétations lui vaudront ensuite plusieurs prix, notamment la Révélation artiste lyrique aux Victoires de la musique classique en 2018 et le troisième prix au Concours voix nouvelles.