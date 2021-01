Bruxelles, huitième ville européenne où le dioxyde d’azote est le plus meurtrier

Parmi 1.000 villes européennes analysées, Bruxelles est la huitième qui présente le taux de mortalité le plus élevé dû au dioxyde d’azote (NO2), révèle une étude menée par le Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) et publiée dans The Lancet Planetary Health.

Ces travaux de recherche montrent clairement que « même si les recommandations de l’OMS étaient respectées, des centaines de Bruxellois.e.s mourraient quand même prématurément à cause du dioxyde d’azote », commente Pierre Dornier, président de l’asbl Les chercheurs d’air. « Il est donc urgent d’abaisser les limites de pollution au NO2 et de mettre en place des contrôles efficaces pour s’assurer que ces seuils soient respectés ».

A Bruxelles, près de 530 morts prématurés pourraient ainsi être évités chaque année si le niveau de pollution au dioxyde d’azote y était similaire à celui des villes les plus propres d’Europe, comme Tromso en Norvège, illustre l’asbl.