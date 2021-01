Burberry toujours plombé par la fermeture de magasins

Le groupe britannique de luxe Burberry a annoncé mercredi avoir subi une baisse de ses ventes de 4% lors des trois derniers mois de 2020, souffrant de la fermeture de magasins face à la pandémie et malgré un rebond en Asie.

Le spécialiste des vêtements et accessoires de luxe indique dans un communiqué qu'actuellement 15% de ses magasins sont fermés, et un tiers de ses boutiques fonctionnement avec des horaires réduits ou des restrictions. Il évoque une "trajectoire incertaine" pour ces activités "compte tenu de la propagation de nouveaux variants plus transmissibles du Covid-19".

Burberry s'attend par conséquent à des "perturbations" dans certaines régions du monde pour les trois premiers mois de l'année qui correspondent à la fin de son exercice décalé 2020-2021.

Au cours de son troisième trimestre, soit d'octobre à décembre, ses ventes ont baissé de 4% sur un an à 688 millions de livres.

La chute atteint 9% dans ses magasins à périmètre comparable avec des performances contrastées suivant les régions. L'Asie-Pacifique a enregistré un bond de 11%, avec la reprise des économies, mais la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique a connu une chute de 37%. Sur le continent américain, la baisse est limitée à 8%.