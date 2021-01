Jack Ma réapparaît pour la première fois depuis fin octobre; l'action Alibaba bondit

Le milliardaire de 56 ans, dont la fortune est évaluée à 48 milliards d'euros, s'y adresse à une centaine d'enseignants de zones rurales en Chine dans le cadre de ses activités de mécénat. Jack Ma annonce notamment vouloir s'engager plus que jamais dans des oeuvres philanthropiques.

Cette apparition a immédiatement rassuré la Bourse de Hong Kong, où le titre Alibaba a pris 8,52% sur la séance, terminant à 265 dollars HK.

Dans son intervention en ligne, Jack Ma a vanté les efforts du régime communiste pour éradiquer la grande pauvreté, projet phare du président Xi Jinping. Il s'est dit "plus déterminé que jamais à aider l'éducation et le bien public", selon des propos rapportés par le site d'information Tianmu News. "La Chine (...) est entrée dans une nouvelle phase de développement et progresse vers la prospérité commune", s'est félicité le multi-milliardaire, considéré comme une des plus grandes fortunes du pays.