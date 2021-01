Les Red Flames vont affronter l’Allemagne et les Pays-Bas en amical avec l’organisation du Mondial 2027 comme toile de fond

« Three Nations, One goal ». Trois nations, un objectif. C’est avec ce slogan que les fédérations belge, néerlandaise et allemande ont baptisé la série de matches amicaux qui va les voir s’affronter en février prochain. Les Flames affronteront ainsi les Pays-Bas à Louvain le 18 février prochain avant de se déplacer à Aix-la-Chapelle le 21 pour affronter l’Allemagne. Enfin, Néerlandaises et Allemandes se défieront à Venlo trois jours plus tard.

« Ces rencontres feront bien évidemment office d’étape symbolique dans le cadre de la candidature conjointe de nos trois pays visant à organiser la Coupe du Monde 2027 et baptisée « Three Nations, One Goal ». » , a fait savoir l’Union Belge dans un communiqué.