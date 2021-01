Cédric Cherain en reconnaissance au Rallye de Monte-Carlo : «Le parcours digne de la réputation qu’on lui fait»

Depuis lundi matin et jusqu’à ce soir, Cédric Cherain et Stéphane Prévot repèrent les étapes spéciales du Monte-Carlo 2021. Le pilote nous livre ses premières impressions sur ce tracé tortueux que les conditions météorologiques rendent plus compliquées encore.

En championnat du monde des rallyes, la course commence bien avant la 1 ère spéciale. Depuis lundi, Cédric Cherain goûte au rythme effréné des reconnaissances.

«On n’a pas une minute à soi», explique-t-il. «Pour prendre les notes des tronçons chronométrés et les vérifier lors du 2 e et dernier passage, il faut établir un plan précis que

Stéphane, mon copilote, a établi grâce à sa très grande expérience (16 départs, Ndlr) de cette course. Ce mercredi matin, on s’est levé à 6h00 et on était dans la voiture à 6h30. Notre repérage durera jusqu’à 17h30.»