MotoGP : Ducati assure sa présence jusqu’en 2026

Depuis sa première victoire avec l’Italien Loris Capirossi en Catalogne, après six Grand Prix uniquement, Ducati a glané 51 succès pour 160 podiums. Le seul titre pilote du constructeur italien remonte cependant à 2007, année où l’Australien Casey Stoner a été sacré champion du monde.

La saison dernière, Ducati a toutefois décroché le titre constructeurs grâce aux points glanés par Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, Jack Miller, Francesco Bagnaia et Johann Zarco.

Dovizioso et Petrucci, respectivement vainqueur en Autriche et en France en 2020, laisseront leur guidon à l’Australien Jack Miller et à l’Italien Francesco Bagnaia en 2021 au sein de l’écurie d’usine.

L’ouverture de la saison 2021 est prévue le 28 mars à Losail à l’occasion du GP du Qatar.