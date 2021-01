Faire équipe avec Naesen : «Un bon moyen de battre van Aert et van der Poel» selon Van Avermaet

Greg Van Avermaet se sent déjà à l’aise chez AG2R-Citroën. Sous contrat dans l’équipe française jusqu’à la fin 2023, il abordera les classiques en tant que leader aux côtés d’Oliver Naesen.

Greg Van Avermaet et Oliver Naesen - Belga

« Lui et moi n’avons besoin de parler de notre future approche des choses. Vous pouvez élaborer tant de scénarios mais c’est finalement la course qui décide. Nous nous comprenons très bien», a expliqué le champion olympique.

«Je me plais ici», a lancé Van Avermaet, actuellement en stage à Dénia, en Espagne. «Une nouvelle équipe est toujours une source de motivation et j’ai l’envie de bien faire. Je me sens très bien accueilli», a ajouté le Belge de 35 ans, aidé par son compagnon de chambre Aurélien Paret-Peintre quant à l’amélioration de son français.

Qui dit nouvelle formation dit nouvel entraîneur. «C’est une bonne chose», a avoué ’Gouden Greg’. «Si vous faites la même chose pendant des années, vous ressentez un peu de lassitude. J’ai désormais des entraînements un peu différents. En décembre, j’ai dû faire des sessions de plus de six heures. Je n’y étais pas habitué mais je m’y suis adapté.»