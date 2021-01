Vincent Kompany : « Diaby pourrait être là contre Waasland-Beveren »

C’est un Vincent Kompany très détendu qui s’est présenté en conférence de presse quelques heures seulement après la victoire contre Charleroi. Et pour cause, dès vendredi soir, le club bruxellois accueillera Waasland-Beveren pour une confirmation attendue. « On est déjà concentré sur le prochain match, indique Vincent Kompany qui pourrait ajouter un nouveau venu à sa sélection de vendredi. « Diaby pourrait être là contre Waasland-Beveren, précise le T1. Physiquement, il est bien. Il connaît le championnat et n’aura pas besoin de temps d’adaptation. Par contre, il doit encore s’adapter à un nouveau club et à une nouvelle philosophie. »