Pourquoi les voisins de Donald Trump veulent-ils le chasser de Palm Beach?

Dans un bruit assourdissant, un ouvrier du bâtiment vêtu d’un gilet jaune fluo fraise l’asphalte. Une foreuse montée sur chenilles martèle la route. Deux excavatrices attendent de pouvoir passer à l’action, et des ouvriers dévient la circulation. Bienvenue à Palm Beach/Floride, South Ocean Boulevard, numéro 1.100. Ce domaine abrite le club Mar-a-Lago, et deviendra le refuge de Donald J. Trump à partir de mercredi fin de matinée. Il ne sera plus alors que l’ancien président des Etats-Unis d’Amérique. Un immense drapeau américain flotte sur la propriété bordée de palmiers d’une superficie d’environ 10.000 mètres carrés. Depuis la rue, on peut voir un serveur dresser la table derrière la demi-arche vitrée du bâtiment principal.