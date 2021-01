Ariane Bois dédicace son roman L’amour au temps des éléphants (Belfond) chez Filigranes, à Bruxelles, le mercredi 27 dès 18 h.

Sara Gréselle et Ludovic Flamant présentent aux enfants leurs deux passions croisées, marionnettes et littérature jeunesse, à travers la lecture de leur premier album commun, Bastien ours de la nuit (Versant Sud jeunesse). C’est au Wolf, à Bruxelles, le dimanche 24 de 11 à 12 h 30.