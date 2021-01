Babel nous emmène au septième ciel

Une image de «Rois et reines de Babel». - Gallimard.

Il suffit parfois d’une senteur furtive pour évoquer un voyage. Ou de quelques notes de musique. Dans certains cas, un nom, seul, déroule plus de paysages enchanteurs qu’un catalogue de tour-opérateur. Prononcez « François Place » aux amateurs de littérature de jeunesse et, instantanément, surgiront dans leur esprit des panoramas lointains, grandioses, imaginaires. Que ce soit avec ses propres albums (L’Atlas des géographes d’Orbae, Les derniers géants) ou avec ses illustrations d’auteurs de romans comme Timothée de Fombelle (Tobie Lolness, Alma) ou Michael Morpurgo, François Place promène ses personnages dans des décors majestueux et raffinés.