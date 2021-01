WRC : Andrea Adamo et Hyundai visent un troisième titre mondial de rang chez les constructeurs

Après une saison 2020 perturbée par le coronavirus, la saison 2021 débute jeudi avec le rallye de Monte Carlo sous des conditions sanitaires strictes. «Nous commençons la saison comme nous avons terminé la précédente», a réagi Andrea Adamo. «La crise sanitaire est encore présente mais je trouve que c’est important de pouvoir rouler ici. Une annulation aurait été une catastrophe pour toutes les personnes impliquées dans ce sport. Je trouve également que nous envoyons un signal aux autres sports moteurs.»

Une saison où Hyundai, écurie de Thierry Neuville, visera un troisième titre mondial consécutif chez les constructeurs et un premier chez les pilotes. «Je ne pense pas que Hyundai nous donne un budget pour que nous partons douze fois par an en vacances et profiter des belles choses de la vie dans les pays où les rallyes sont organisés», a précisé Adamo.