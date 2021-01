Vicinity aime le logement abordable

Le promoteur gantois Revive et Jean-Baptiste Van Ex, ancien responsable de l’immobilier au sein de Degroof-Petercam, ont lancé un nouveau fonds d’investissement pour l’immobilier résidentiel.

«L’immobilier résidentiel, la classe d’actif la plus résiliente mais aussi celle qui demande le plus de temps de gestion et d’attention», selon Jean-Baptiste Van Ex, CEO de Vicinity. - DR

Cela fait un certain temps qu’on en parlait. Aujourd’hui, c’est chose faite. Vicinity Affordable Housing Fund, un fonds immobilier sur le logement abordable et durable, est opérationnel. « J’étais partner de la banque d’affaires Degroof-Petercam et en charge de l’immobilier. J’ai décidé fin décembre 2019 de faire le pas et de devenir entrepreneur. J’ai quitté mes fonctions exécutives à la banque fin février 2020. J’y suis néanmoins resté senior advisor pour les conseiller sur certains dossiers. Le 10 mars, le confinement débutait », explique Jean-Baptiste Van Ex, CEO de Vicinity Affordable Housing Fund. Une période qu’il considère plutôt comme une opportunité. « Lancer un fonds régulé comme le nôtre, qui est un FIIS (fonds d’investissement immobilier spécialisé) demande énormément de travail de préparation au niveau juridique, risque, compliance… Ce fonds AIF, Alternative Investment Fund selon la régulation européenne, ressemble à une SIR mais n’est pas coté en bourse. »