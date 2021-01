Kevin De Bruyne roi des occasions créées: personne n’a été aussi dangereux que lui en Europe depuis un an et demi

Ce n’est pas un hasard si Kevin De Bruyne est considéré le meilleur milieu de terrain d’Europe. As de l’assist – il vient de signer sa 100e passe décisive depuis qu’il est à Manchester City – le Diable rouge a montré durant toutes ses années qu’il pouvait également se charger lui-même de faire trembler les filets.

Le Diable rouge est donc un véritable poison pour les défenses adverses. Chiffres à l’appui, ‘KDB’ est même le plus grand créateur de danger d’Europe depuis un an et demi comme l’indique le site spécialisé Squawka en se basant sur les statistiques opta.