Pour l'EMB, pas d'agriculture durable sans une juste rémunération des producteurs

Pour l'organisation agricole, qui dit représenter environ 100.000 producteurs dans plusieurs pays européens, une agriculture durable en Europe, conjuguant le respect de l'environnement, une utilisation raisonnée des ressources, une production de qualité commercialisée équitablement et localement, a un coût.

"Nous savons que cette vision d'une agriculture durable ne correspond pas vraiment à la situation actuelle en de nombreux endroits. Des efforts et des investissements dans tous les secteurs économiques sont nécessaires pour atteindre une durabilité réalisable. Dans le domaine agricole aussi, ces objectifs ambitieux ont un coût. Un coût que nous, en tant que société, devrons prendre en charge afin de parvenir véritablement à plus de durabilité. Sommes-nous prêts, en tant que société, à chiffrer honnêtement ces coûts et à nous en acquitter ? ", interroge l'EMB.