SC Charleroi: Jon Flanagan n’a pas convaincu Jagiellonia lors des tests physiques

Le Sporting de Charleroi pensait avoir trouvé une porte de sortie pour Jon Flanagan, mais il n’en sera finalement rien. Du moins dans un premier temps puisque s’il est bien arrivé en Pologne en ce début de semaine et qu’il devait s’engager avec Jagiellonia pour six mois, plus deux ans d’option, l’ancien défenseur de Liverpool n’a pas convaincu les dirigeants polonais lors de ses tests médicaux. D’après le staff de Jagiellonia, il faudrait trop de temps à Jon Flanagan pour être apte au service et le club a donc décidé de ne pas le recruter.

Dans l’attente de trouver une autre solution, le latéral droit anglais devrait revenir à Charleroi puisque même s’il pouvait partir gratuitement, il est toujours sous contrat avec le matricule 22. On comprend toutefois mieux pourquoi il n’est jamais entré dans les plans de Karim Belhocine depuis son arrivée en novembre dernier.